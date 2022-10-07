В Москве завершили проходку второго тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

В Москве закончили проходку второго тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская" строящейся Троицкой линии метро. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Новый тоннель расположен под проезжей частью Ленинского проспекта. Работы велись на глубине от 10 до 20 метров.

Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидается, что около 100 тысяч пассажиров будут пользоваться этой линией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.