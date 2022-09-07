Собянин: Москва обеспечивает людей с инвалидностью возможностью заниматься творчеством

В столице появляются новые безбарьерные пространства, чтобы москвичи с инвалидностью могли заниматься творчеством. Об этом в телеграме написал Сергей Собянин. Мэр привел в пример Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая.

Раньше он занимал нежилые помещения в многоквартирном доме. Недавно город выделил организации отдельное четырехэтажное здание. Благодаря переезду площадь центра увеличились в 12 раз. Там появились танцевальные классы, вокально-инструментальные студии, гончарная мастерская и библиотека.

А еще центр оснастили системой звукового ориентирования: она помогает людям с инвалидностью по зрению комфортно ориентироваться в пространстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.