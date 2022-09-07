Предприятие по производству приправ и специй построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российская компания по выпуску приправ и специй построит в Молжаниновском районе производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для этого город передаст инвестору в аренду без торгов земельный участок.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, производственный комплекс площадью 14,4 тысячи квадратных метров расположится на участке общей площадью 1,2 гектара. Он отметил, что производственные мощности предприятия позволят увеличить объем выпускаемой продукции на 25% — до 500 тонн в год.
Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в технопарке могут появиться помещения для лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции, а также офисные блоки и наземный паркинг. Он добавил, что до конца года будет получено разрешение на строительство и начнутся работы на площадке.
После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.
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