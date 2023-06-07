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Новости

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Политика

Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Собянин сообщил о бесплатной парковке в День России

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Собянин пригласил москвичей на исторический фестиваль "Времена и Эпохи"

Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин

Собянин рассказал, как Москва помогает предпринимателям в развитии делового туризма

Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне Южный порт и в Южном Бутове

Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единственный в РФ симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Судьба семи пропавших без вести в Новой Каховке остается неизвестной. Об этом сообщили местные власти.

ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, не добившись успехов на южнодонецком направлении. Таковы данные Минобороны РФ.

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