Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единственный в РФ симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Судьба семи пропавших без вести в Новой Каховке остается неизвестной. Об этом сообщили местные власти.

ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, не добившись успехов на южнодонецком направлении. Таковы данные Минобороны РФ.