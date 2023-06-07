15:30Политика
Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единственный в РФ симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Судьба семи пропавших без вести в Новой Каховке остается неизвестной. Об этом сообщили местные власти.
ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, не добившись успехов на южнодонецком направлении. Таковы данные Минобороны РФ.