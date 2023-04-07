Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ стал одним из самых популярных в городе. За год его посетили более 240 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сотрудники проводят экскурсии, квесты, лекции, но осмотреть экспозицию можно и самостоятельно. Пространство разделено на три части – "Управление", "Квартира" и "Город". Это 19 тематических зон с интерактивными экспонатами.

Для детей есть макеты спецтехники. Можно, например, посидеть за рулем уборочной машины. Кроме того, в музее сделали модель города, которая оживает с помощью дополненной реальности. Всего, по словам Собянина, в городском хозяйстве трудятся 500 тысяч человек. Они делают город чище, безопаснее и уютнее, поэтому так важно интересно и наглядно рассказать об их непростой работе, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.