Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

В столице установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза. Они появятся на фасадах домов до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Трое из пяти героев – летчики. Так, в Тверском районе напомнят о генерал-полковнике авиации Николае Антошкине. Под его руководством закрывали реактор Чернобыльской АЭС в первые дни после трагедии. А на Красной Пресне мемориал будет посвящен Генриху Гофману, который в годы Великой Отечественной совершил более 150 боевых вылетов.

На Северо-Западе столицы увековечат память Сергея Ушакова. В марте 1943 года он выполнил секретное задание – доставил правительственный пакет королю Великобритании. В этом же округе напомнят о подвиге Дмитрия Каприна во время Сталинградской битвы.

А герою Курской битвы Гатауллу Салихову посвятят мемориальный знак в Коньково. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.