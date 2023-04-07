Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Новости

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

В столице установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза. Они появятся на фасадах домов до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Трое из пяти героев – летчики. Так, в Тверском районе напомнят о генерал-полковнике авиации Николае Антошкине. Под его руководством закрывали реактор Чернобыльской АЭС в первые дни после трагедии. А на Красной Пресне мемориал будет посвящен Генриху Гофману, который в годы Великой Отечественной совершил более 150 боевых вылетов.

На Северо-Западе столицы увековечат память Сергея Ушакова. В марте 1943 года он выполнил секретное задание – доставил правительственный пакет королю Великобритании. В этом же округе напомнят о подвиге Дмитрия Каприна во время Сталинградской битвы.

А герою Курской битвы Гатауллу Салихову посвятят мемориальный знак в Коньково. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика