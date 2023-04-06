Песков заявил, что на Сербию оказывается давление для смены позиции в отношении РФ

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Страны, занимающие антироссийскую позицию, оказывают сильное давление на Сербию, чтобы изменить ее отношение к Российской Федерации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением", – сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Москва будет внимательно следить за учениями Сербии и стран НАТО "Платиновый волк".

Накануне министерство обороны Сербии сообщило о проведении с 16 по 30 июня учений "Платиновый волк" со странами – партнерами НАТО, передает РИА Новости. Согласно данным ведомства, решение сербских властей от 27 февраля 2022 года, которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами, все еще в силе.

Ранее Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что европейские государства инициировали противостояние с российской стороной. По словам президента, отношения между Россией и Евросоюзом за последнее время деградировали.

Президент отметил, что Москва сделает все для того, чтобы выстроить отношения в необходимом ключе как для России, так и для экономик государств – членов ЕС.



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