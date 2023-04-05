Путин заявил, что Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с РФ

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Европейские государства инициировали противостояние с российской стороной, заявил Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

По словам президента, отношения между Россией и Евросоюзом за последнее время деградировали.

"Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", – цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что ЕС оставил в стороне свою основную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.

Вместе с этим Путин выразил надежду, что со временем конфликт между РФ с Евросоюзом прекратится и останется в прошлом. Президент отметил, что Москва сделает все для того, чтобы выстроить отношения в необходимом ключе как для России, так и для экономик государств – членов ЕС.

Россия рассчитывает на то, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает, подчеркнул Путин.

В ходе церемонии президент также отметил, что российская сторона не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам. Глава государства заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми без исключения. Путин подчеркнул, что Россия не собирается быть изолированной.

Путин заявил о многополярности международных отношений

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