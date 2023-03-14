Песков заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии

Фото: ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия высоко ценит позицию Сербии. По его словам, российская сторона понимает, что Запад оказывает сильное давление на республику за ее дружеские отношения с РФ.

"Мы знаем, что сербы – наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране. Мы высоко ценим ту позицию, которую страна до сих пор занимала", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что взгляды, которые отличаются от генеральной линии Белграда, часто подвергаются критике со стороны самих жителей Сербии.

Песков добавил, что Россия продолжит обсуждать с дружественной страной наиболее острые и сложные на сегодняшний день вопросы.

Ранее сербский лидер Александар Вучич сообщил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс. Страна планирует и в дальнейшем придерживаться военно-политического нейтралитета.

Он отметил, что сербские власти работают лишь над строительством армии, в отличие от тех, кто занимался ее разрушением.

Позднее сообщалось, что Сербия осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.



Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!