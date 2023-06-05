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Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

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На площади Киевского вокзала открыли обновленный павильон Московского транспорта. Как написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2018 году эта площадка открылась, чтобы показать и рассказать пассажирам о проекте МЦД.

Аттракцион, позволяющий управлять виртуальным поездом, установили на интерактивной экспозиции о московском транспорте. Как и раньше, павильон будет работать без выходных, с 09:00 до 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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