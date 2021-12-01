Собянин утвердил проект реорганизации промзоны на юго-востоке Москвы

Три участка преобразуют на территории промзоны в Южном порту. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Там появятся современные производства, жилые дома, школа и детский сад. Кроме того, специалисты построят общественно-деловые центры, разобьют парки и скверы.

В будущем там откроется новая станция Люблинско-Дмитровской линии метро. Благоустройство территорий заброшенных предприятий в Москве проходит по программе "Индустриальные кварталы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.