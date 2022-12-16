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В Москве впервые опубликован рейтинг поликлиник

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В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник. Ознакомиться с ним сможет каждый и выбрать, к какому учреждению прикрепиться.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, список составили на основе исследования, проведенного среди жителей столицы. В анкетах пациенты давали оценку нескольким параметрам – профессионализм сотрудников, атмосфера доброжелательности, командную работу специалистов. Также просили оценить уровень доверия к сотрудникам поликлиники, степень удовлетворенности визитом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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