В Москве впервые опубликован рейтинг поликлиник

В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник. Ознакомиться с ним сможет каждый и выбрать, к какому учреждению прикрепиться.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, список составили на основе исследования, проведенного среди жителей столицы. В анкетах пациенты давали оценку нескольким параметрам – профессионализм сотрудников, атмосфера доброжелательности, командную работу специалистов. Также просили оценить уровень доверия к сотрудникам поликлиники, степень удовлетворенности визитом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.