Роспотребнадзор рекомендовал персоналу медучреждений Москвы носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам учреждений здравоохранения и социальной защиты в Москве носить маски. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления.

Персоналу также посоветовали проводить обеззараживание воздуха в помещениях со скоплением людей. Кроме того, амбулаторным пациентам на входе следует проводить термометрию, а в стационарах запретить родственникам посещать больных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не планируют вводить какие-либо ограничения из-за распространения гриппа.

Она отметила, что в стране все еще прогнозируется прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим она посоветовала гражданам носить маски.



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