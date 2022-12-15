В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с растущей заболеваемостью гриппом

В российских больницах и поликлиниках начнут проводить тестирование на грипп и другие респираторные инфекции, так как заболеваемость выросла в 11 раз в сравнении с прошлым годом. Рассказываем, что ждет россиян к новогодним праздникам и как себя вести, если появляются первые признаки болезни.



Тест для всех

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еженедельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России составляет примерно 30–35%, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за январь – октябрь 2022 года заболеваемость гриппом составила 7,87 на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период прошлого года – 0,71 на 100 тысяч (это в 11 раз ниже, подчеркнули в ведомстве). Среди заболевших больше всего детей, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Только в Санкт-Петербурге у более чем 70 тысяч школьников ОРВИ и грипп.

Из-за роста заболеваемости Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ. По ее словам, запасов отечественных тестов достаточно, а в лабораториях есть необходимое оборудование.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Поэтому вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей.

Позднее правительство РФ включило такое тестирование в программу ОМС, его будут проводить в больницах и поликлиниках.

В целом средний показатель заболеваемости по стране превышен в 37 субъектах, среди штаммов там преобладает свиной грипп A (H1N1). Власти некоторых регионов уже вводят ограничения, например, на Кузбассе приостановили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а в Тюменской области перевели на дистанционное обучение школьников, людей с признаками ОРВИ не пускают на работу, в вузы и колледжи, а места массового скопления людей тщательно дезинфицируют.

При этом на федеральном уровне какие-либо ограничения вводиться не будут, подчеркнула Попова.

Болезнь под контролем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве же заболеваемость гриппом и ОРВИ начала снижаться, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.





пресс-служба департамента здравоохранения Москвы Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%.

Положительная динамика наблюдается и среди детей: за неделю заболеваемость упала на 10%, рассказали в ведомстве, а количество госпитализаций – на 15%. В медучреждениях столицы налажена работа с больными: для них выделили отдельные входы, подготовили места в больницах (30% всего резерва сейчас свободны), а количество медработников позволяет оказывать помощь не только в поликлиниках, но и на дому.

Все образовательные организации Москвы продолжают работать. Учебный процесс могут приостановить лишь в отдельных группах или классах, если в них по болезни отсутствуют 20% и более детей.

Маски и шапки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что вакцинацию от гриппа необходимо продолжать несмотря на то, что массовая кампания уже завершилась. Вакцин для этого достаточно.





Владимир Путин президент РФ У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным… надо людей защищать от всех этих болезней… Нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать.

В свою очередь, Анна Попова рекомендовала носить маски во время походов по торговым центрам в предновогодний период. По ее словам, это поможет снизить риски распространения гриппа.

"Если мы сейчас все без масок рванем в торговые центры, без шапок – сейчас потеплело, и народ уже на улицах снял шапки, несмотря на то что капает и метет, – тогда мы получим аккурат к Новому году подъем", – подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора также посоветовала чаще мыть руки, протирать рабочие поверхности, соблюдать трудовой режим и совмещать его с отдыхом, правильно питаться и делать по утрам зарядку.

Если же человек все-таки заболел, то следует обратиться к медикам и первые три дня болезни провести в постели, не "на ногах", отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, в эти дни необходимы обильное питье и легкая жидкая пища. Лучше исключить физические и умственные нагрузки, в том числе и просмотр телевизора, подытожил инфекционист.