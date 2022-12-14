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Новости

14 декабря, 17:30

Общество

Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации

Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации. Об этом президент РФ заявил на совещании с правительством.

Также на этом совещании глава государства сообщил о том, что привился от гриппа. Стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35% за неделю.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании заявил, что доля гриппа среди заболевших ОРВИ превысила 50%. А глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о четырех российских вакцинах, которые полностью противостоят распространению гриппа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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