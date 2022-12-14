Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации. Об этом президент РФ заявил на совещании с правительством.

Также на этом совещании глава государства сообщил о том, что привился от гриппа. Стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35% за неделю.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании заявил, что доля гриппа среди заболевших ОРВИ превысила 50%. А глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о четырех российских вакцинах, которые полностью противостоят распространению гриппа.

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