Песков не стал комментировать слова Гурулева о подготовке Европы к войне с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией, сообщает "Газета.ру".

"Я не пресс-секретарь Гурулева. Оставлю без комментариев", – заявил представитель Кремля.

Ранее Гурулев заявил, что Европа начала подготовку к войне с Россией, а НАТО является инструментом США. По его мнению, Вашингтон использует страны Альянса, чтобы продвинуть собственные интересы. Депутат подчеркнул, что пока европейцы не могут выпускать много вооружения, но им его поставят американцы.

СМИ сообщали, что в США ведется подготовка к гипотетической войне с РФ. При этом по планам Пентагона о гипотетическом противостоянии с РФ на складах американской армии должно храниться определенное количество боеприпасов, однако из-за военной помощи Украине ВС США не успевают пополнять запасы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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