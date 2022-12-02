Госсекретарь США заявил, что не хочет войны с Россией

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Вашингтон хочет завершить конфликт на Украине, США не нужна война с Россией или третья мировая война. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2.

По его словам, американский президент Джо Байден намерен избежать расширения украинского конфликта.

"Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", – сказал госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон хочет мира на Украине не на бумаге, а на земле. Блинкен уточнил, что спокойствие должно быть долгосрочным.

Ранее Байден заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ сначала нужно принять определенные решения, поэтому пока американский лидер не планирует контактов с российским коллегой.



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