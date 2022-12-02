Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний" – СМИ

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Пентагон может расширить программу обучения украинских войск, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, речь может идти о тысячах военных, которых будут тренировать на базе в Германии. Ожидается, что их научат ведению "изощренных кампаний" против российской армии.

В настоящее время соответствующий вопрос рассматривает министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники американского военного ведомства.

Издание пишет со ссылкой на источники, что план обсуждается в течение нескольких недель. Для его реализации планируется использовать средства, которые Вашингтон выделяет Киеву.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны, в рамках которых Россию пытаются держать вне Европы. Он вспомнил, как создавался Альянс. По его словам, первый генсек Гастингс Исмей вывел формулу, по которой русских нужно было держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем.

Лавров выразил мнение, что происходящие сейчас события означают возвращение НАТО к прежним приоритетам. Вместе с тем он добавил, что сейчас США уже поработили Европу и держат под контролем весь Евросоюз.

Бывший министр финансов ФРГ Оскал Лафонтен выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена отвести силы НАТО от России еще до начала спецоперации. Он напомнил, что Вашингтон отверг требование Москвы не размещать американские военные объекты на границе с Россией.



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