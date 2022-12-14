СФ одобрил закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранцев

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому запрещается суррогатное материнство в России для граждан другой страны. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что для граждан России, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда российский гражданин состоит в зарегистрированном браке с иностранцем.

8 декабря данный законопроект одобрили депутаты Госдумы. Как рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.

В свою очередь, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила необходимость принятия данного закона. По ее словам, у российской стороны просто не получается узнать, что происходит с ребенком после того, как его отдадут в другую семью.



Услугами суррогатных матерей в РФ могут воспользоваться только россияне

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