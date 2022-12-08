В ГД приняли закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранцев

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Депутаты Госдумы одобрили законопроект, согласно которому запрещаются услуги на суррогатное материнство в России для граждан другой страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал депутат.

Володин также поблагодарил россиян за поддержку и участие в обсуждении законопроекта.

До этого спикер Госдумы заявил, что решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев будет принято в начале декабря 2022 года. Он подчеркнул, что подобные услуги можно считать нелегальным бизнесом с оборотом более чем в 2 миллиарда евро.

Между тем Володин также назвал суррогатное материнство торговлей детьми для иностранцев, что следует немедленно запретить.

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