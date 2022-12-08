В ГД РФ объяснили причину запрета суррогатного материнства для иностранцев

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У российской стороны просто не получается узнать, что происходит с ребенком после того, как его отдадут в другую семью. Так член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила принятый закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев.

"У нас возникают постоянные вопросы о том, в какую семью мы отдаем этого ребенка. Фактически мы не знаем о российских детях дальше ничего абсолютно", – поделилась депутат в беседе с RT.

Она подчеркнула, что именно этот вопрос стал основопологающим для решения запретить гражданам других стран получить ребенка через суррогатное материнство. Однако Бессараб напомнила, что для российских семей подобная возможность все еще сохранена.

О введении нового закона стало известно сегодня, 8 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему, отметил, что решение поможет остановить торговлю детьми, защитить их от ситуаций, когда они становятся жертвами преступлений, например продажи на органы.

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