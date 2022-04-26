Танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона

В Парке Горького к открытию сезона обновили танцевальную площадку. Она находится на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом.

После зимы привели в порядок деревянный настил. Рабочие сняли старую краску, отремонтировали покрытие, а потом обработали специальной пропиткой. Она придает дереву коралловый цвет и предохраняет его от воздействия воды.

Данная танцплощадка разделена на три зоны. На одной исполняют бальные и исторические танцы, на второй – хастл, а на третьей – бачату и сальсу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.