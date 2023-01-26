Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

В 2023 году в столице построят около 10 новых поликлиник по московскому стандарту, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

Также в этом году планируется ввести три комплекса на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова. На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут крупный лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница в России.

Загрутдинов рассказал и об объектах, введенных в прошлом году. В частности, это новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одна детско-взрослая поликлиника.

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