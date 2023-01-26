Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Город

Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Загрутдинов назвал основные задачи по развитию дорожной сети в 2023 году

Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

Свыше 56 млн цветов украсят Москву в 2023 году

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

Новости часа: несколько взрывов прозвучало в Киеве

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Пассажиры стали искать хозяина потерявшегося хаски в одной из бирюлевских электричек

Прием заявок на соревнования юных инженеров "Первый элемент" начался в Москве

В 2023 году в столице построят около 10 новых поликлиник по московскому стандарту, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

Также в этом году планируется ввести три комплекса на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова. На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут крупный лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница в России.

Загрутдинов рассказал и об объектах, введенных в прошлом году. В частности, это новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одна детско-взрослая поликлиника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика