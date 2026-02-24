В Москве организованы площадки для празднования китайского Нового года

Китайский Новый год можно отметить в рамках масштабного проекта "Зима в Москве". Одной из самых уютных площадок стал арт-павильон "Фабрика подарков", где гости могут научиться рисовать иероглифы и попробовать блюда китайской кухни.

Болотная площадь превратилась в миниатюрную китайскую провинцию, украшенную десятком красных фонариков, символизирующих удачу и процветание. Праздник привлекает также и туристов из Китая, которым здесь уютно, как дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.