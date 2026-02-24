Форма поиска по сайту

24 февраля, 23:55

Город

В Москве организованы площадки для празднования китайского Нового года

В Москве организованы площадки для празднования китайского Нового года

В "Технополисе "Москва" выпустили 5,5 миллиона отечественных карт "Тройка"

Собянин: 170 артистов из разных стран мира примут участие в фестивале "Идол"

В Москве потушили пожар в общежитии университета "Станкин"

Более 5 тысяч жителей ЮВАО оформили документы на квартиры по реновации в 2025 году

Водителю "Газели" пришлось откапывать машину из сугроба на юге Москвы

Установлена личность подозреваемого, устроившего взрыв у Савеловского вокзала

На Киностудии имени Горького открыли новые павильоны с современным оборудованием

"Московский патруль": в столице задержали 8 человек за незаконный оборот анаболиков

"Московский патруль": камеры ЦОДД зафиксировали более 170 тысяч аварий с начала года

Китайский Новый год можно отметить в рамках масштабного проекта "Зима в Москве". Одной из самых уютных площадок стал арт-павильон "Фабрика подарков", где гости могут научиться рисовать иероглифы и попробовать блюда китайской кухни.

Болотная площадь превратилась в миниатюрную китайскую провинцию, украшенную десятком красных фонариков, символизирующих удачу и процветание. Праздник привлекает также и туристов из Китая, которым здесь уютно, как дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

