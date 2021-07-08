Салон красоты в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

Салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19.

Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина рассказала, что проверка на объекте выявила многочисленные нарушения.

"При проведении осмотра было установлено, что не организован входной контроль с измерением температуры тела для посетителей, выявлены нарушения масочного режима, в салоне находились сотрудники и посетители либо со спущенными масками, либо без масок", – уточнила представитель Роспотребнадзора.

Кроме того, в помещении не соблюдалась норма социальной дистанции, а в отдельных местах салона не проводилось обеззараживание воздуха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.