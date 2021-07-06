В Москве получить статус предпенсионера можно будет онлайн с 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице упростили получение статуса предпенсионера, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 12 июля подать заявление можно будет исключительно онлайн на портале mos.ru. Базовые сведения о заявителе (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации) теперь будут проверять автоматически в момент подачи электронного заявления.

"Для подачи заявления мы фактически сделали умную форму, имплементировав в нее искусственный интеллект. Проверка вводимых сведений – паспортных данных, имени, даты рождения, регистрации – впервые будет осуществляться автоматически. Такой подход сократит время получения услуги, минимизирует риски ошибок, а следовательно, количество отказов и необоснованно поданных заявлений", – сказала вице-мэр.

Чтобы присвоить статус предпенсионера, надо будет указать минимум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве.

Процедуры классического межведомственного взаимодействия сотрудники соцзащиты будут проводить только в отношении наличия звания "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".

Это позволяет сократить срок рассмотрения заявления в два раза – до трех рабочих дней. Предоставлять какие-либо документы или прикреплять их скан-копий больше не нужно.

Уведомления о присвоении статуса поступят в личный кабинет заявителя на mos.ru и на электронную почту. За 2019–2020 годы за получением статуса предпенсионера обратились более 140 тысяч человек, за первое полугодие 2021 года – около 44 тысяч человек.

"Этим нововведением мы еще больше упрощаем жизнь горожанам, избавляя их от необходимости личных походов в органы власти или центры госуслуг там, где без этого можно обойтись. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации. Сегодня в Москве почти 120 тысяч предпенсионеров. Этот статус позволяет получить ряд дополнительных мер соцподдержки, в том числе бесплатный проезд на городском транспорте и пригородных электричках", – добавила заммэра.

Женщинам, которым исполнилось 55 лет, и мужчинам после 60 лет, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", также полагается скидка 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам. Предполагается, что пособие составит 12 130 рублей в месяц.

