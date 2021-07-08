Скульптор объяснил смысл арт-объекта на Красной площади

На Красной площади в рамках выставки современного искусства появился необычный экспонат из объемных шаров и овалов. Скульптор Роман Ермаков объяснил смысл арт-объекта.

"Моя скульптура, в данном случае, стабильная композиция про целое и разделенность на части. Потому что, если вы отойдете подальше и увидите целый элемент, и пойдете против часовой стрелки, то вы от целого элемента придете к его разделению на более маленькие элементы и побольше", – рассказал Ермаков.

Он подчеркнул, что это история про то, что мы можем уйти от целого к разделенности, и разделенность может прийти в целое, хаус может перейти в стабильность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.