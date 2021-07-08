Московский зоопарк, детские и спортивные площадки в столице откроются с 8 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 8 июля отменяется запрет на посещение горожанами зоопарков, а также на использование детских и спортивных площадок, беседок в столичных парках. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

При этом уточняется, что в случае с зоопарками посещать можно только их открытые пространства.

"Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков", – говорится в указе.

Мэр Москвы также сообщил, что ресторанам и кафе разрешено обслуживать посетителей без QR-кодов до 1 августа. При этом заведениям по-прежнему необходимо проводить регулярную дезинфекцию и соблюдать другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По его словам, в последние дни ситуация с распространением коронавируса в столице постепенно стабилизируется.

