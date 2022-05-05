Дублер Боровского шоссе начали строить в ТиНАО

Строительство дублера Боровского шоссе стартовало в ТиНАО. Двухполосная дорога соединит поселение Внуковское с будущим участком трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая пройдет через Киевское и Боровское шоссе до магистрали Московский – Рассказовка.

Открытие дороги запланировано на 2023 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.