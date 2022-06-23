Компания Nike ушла с российского рынка

Американский бренд Nike подтвердил решение полностью покинуть рынок РФ. Об этом сообщается на сайте компании.

Сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в России. Также магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.