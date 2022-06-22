Helly Hansen откроет свои магазины в РФ под брендом "Хансен" – СМИ

Магазины спортивной одежды Helly Hansen скоро откроются для покупателей. Все точки сети заработают на российском рынке под брендом "Хансен", сообщили СМИ.

В Россию возвращаются и другие популярные бренды одежды. А маркетологи рассказали, что уже найдены разные способы вывозить продукцию под оригинальными брендами в Россию.

Когда откроются популярные магазины? И какие товары можно найти уже сейчас? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.