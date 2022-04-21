Москва поддержит мукомольную и хлебопекарную промышленность

В столице поддержат мукомольную и хлебопекарную промышленность. Власти уже анонсировали снижение ставки по льготным кредитам для таких производителей. Она упадет с 15 до 11%.

Исторически Москва – это крупнейший центр выпечки хлеба и производства кондитерских изделий в России. Какая в данный момент ситуация в отрасли?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.