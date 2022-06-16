Популярные размеры бренда Zara раскупили на российском маркетплейсе за несколько часов. Официально Inditex, куда также входят Massimo Dutti и Pull&Bear, в России сейчас не работает. Однако в Сети можно найти многие модели.

Пользователи пишут, что одежда оригинальная. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.