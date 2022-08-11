Средний чек на новые автомобили продолжил снижаться в РФ

В России снижается сумма среднего чека на новые автомобили. В июле она составила 2,3 миллиона рублей. А машины премиум-класса заканчиваются. Многие раскупили их еще на самом пике стоимости, боясь дальнейшего ее роста.

Есть ли альтернатива для любителей люксовых автомобилей? И как будет складывать ситуации на рынке дальше? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.