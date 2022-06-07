"Лукойл" будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil

"Лукойл" переводит купленные у Shell заправки под финский бренд Teboil. Об этом сообщили в компании.

Первые фото с заменой вывесок появились в Сети накануне, а сам ребрендинг начался несколько недель назад. Завод смазочных материалов, расположенный в Тверской области, также переименуют и будут выпускать одноименную продукцию.

Брендом Teboil "Лукойл" владеет с 2005 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

