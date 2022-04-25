СК РФ приобщит сведения об обстрелах мирных жителей Рубежного к расследуемым делам.

В генконсульство России в Хьюстоне поступают угрозы из-за спецоперации на Украине.

Дом.РФ: по льготной ипотеке к декабрю могут выдать 206 тысяч кредитов на 1,4 триллиона рублей.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.