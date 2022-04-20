МО РФ сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат"

Минобороны России заявило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат". Запуск провели на испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области.

Владимир Путин поздравил военных и подчеркнул, что аналогов "Сармату" нет и не будет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.