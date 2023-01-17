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Безопасность

Россиянам рассказали о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1"

Россиянам рассказали о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1"

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Воздушное пространство в зоне СВО охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Один такой комплекс может обнаружить сразу до 30 видов целей, например, крылатые и баллистические ракеты, самолеты. Подобные ЗРПК способны находить даже дроны.

Также "Панцирь-С1" может вести огонь сразу по четырем объектам противника. Отмечается, что радары фиксируют в небе даже крупных птиц, но программа отличает их от беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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