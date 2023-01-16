Украина поручила оборону Артемовска иностранным наемникам – СМИ

Фото: AP/LIBKOS

Украинская сторона для обороны Артемовска в ДНР призвала иностранных наемников и непрофессиональных военных. Об этом информирует Times.

По информации издания, Киев предполагает, что ход боевого сопротивления решат весенние наступления и контрнаступления. Поэтому Украина не подпустила свои отборные подразделения на защиту данной территории.

"Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев", – говорится в сообщении.

В издании упомянули наемников из Интернационального легиона. Как правило, это граждане европейских государств, Канады и США. Но больше всего в подразделениях украинцев.

Кроме того, по данным Times, большинство этих наемников не имеют нужного боевого опыта.

Ранее житель села Опытное в ДНР Александр Щербин заявил, что украинская сторона планирует ликвидировать Артемовск, если им придется отступать из города. Он поделился, что его тетя услышала диалог бойцов ВСУ, которые сказали фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать".

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