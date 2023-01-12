16:56Наука
Отстыковку корабля "Прогресс МС-20" от МКС запланировали на 7 февраля
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Российский космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что грузовой корабль "Прогресс МС-20" планируют отстыковать от МКС 7 февраля. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время его содержимое переносят на МКС, затем корабль загрузят мусором для дальнейшего удаления со станции.
Как отметил Петелин, большая часть "Прогресса МС-20" сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки окажутся в Тихом океане – в той части, где не ходят суда.
Между тем запуск "Прогресса МС-22" запланирован на 9 февраля.
Отмечается что, "Прогресс МС-20" не раз спасал МКС от столкновения с космическим мусором. Так, 21 декабря МКС уклонилась от космического мусора благодаря двигателям корабля. Время их работы составило 620,6 секунды, благодаря чему был создан импульс величиной в один метр в секунду.
В "Роскосмосе" отметили, что за время полета высота орбиты менялась 330 раз. С помощью двигателей "Прогресса" специалистам удалось скорректировать орбиту 179 раз.
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