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31 июля, 23:15

Общество

Роспотребнадзор заменил все три штамма в вакцине от гриппа

Роспотребнадзор заменил все три штамма в вакцине от гриппа

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Роспотребнадзор заменил все три штамма в вакцине, включив свиной и гонконгский грипп, а также вирус B/Victoria. Препараты с обновленным составом будут бесплатными для россиян.

В 35 регионах вводят трехлетний эксперимент: роверам разрешено передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам. Скорость ограничена – до 6 километров в час при пересечении дороги и до 25 километров в час на велодорожках, приоритет у пешеходов.

С августа страховщики обновляют справочники стоимости автозапчастей: дешевые аналоги оригинала исключат, цены на расходники будут считать без скидок, а одноразовые детали включат в стоимость ремонта полностью. Новые справочники сформируют к середине сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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