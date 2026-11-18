18 ноября, 07:15Экономика
Путин заявил, что санкции помогли России нарастить технологический суверенитет
Россия достойно прошла испытания санкциями. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Шэньчжэне на деловом саммите АТЭС.
По словам президента, действия Запада подстегнули страну к наращиванию технологического суверенитета. В результате Россия стала крупнейшей экономикой континента с минимальной безработицей, крайне низким госдолгом и контролируемой инфляцией.
ВВП страны за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.