Россия достойно прошла испытания санкциями. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Шэньчжэне на деловом саммите АТЭС.

По словам президента, действия Запада подстегнули страну к наращиванию технологического суверенитета. В результате Россия стала крупнейшей экономикой континента с минимальной безработицей, крайне низким госдолгом и контролируемой инфляцией.

ВВП страны за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.