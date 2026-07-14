Родителям рассказали, как сохранить режим детей во время летних каникул

Летние каникулы могут привести к сбитому режиму сна и снижению интереса к чтению у детей. Специалисты посоветовали не заставлять ребенка брать книги, а помогать ему выбрать произведения самостоятельно, читать вместе и обсуждать сюжеты.

Врачи также напомнили, что недостаток сна может привести к снижению концентрации внимания, раздражительности и быстрой утомляемости. Для подростков нормой считается 8–10 часов сна, а детям от 6 до 12 лет необходимо спать 9–12 часов.

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