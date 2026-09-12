Фестиваль по профориентации для школьников и студентов состоялся в Ярославском районе

Второй фестиваль "Московский бит в Ярославском" состоялся 12 сентября в Малыгинском сквере на Ярославском шоссе и собрал порядка 200 москвичей. Участие в нем приняли представители управы Ярославского района, общественные советники, жители района.

Одним из ключевых направлений программы стало знакомство с профессиями городских служб. Сотрудники МЧС и Госавтоинспекции представили специальную технику, рассказали о своей работе и провели для гостей интерактивные занятия.

"Профориентационные мероприятия, на которых юные жители знакомятся с разными специальностями, составляют часть выстроенной в столице системы карьерного развития. Профориентационные встречи, наряду с тренировками, турнирами и мастер-классами, лежат в основе наставнического проекта Московской ассоциации ветеранов СВО "Мост поколений". Его главная цель – передать профессиональный и жизненный опыт москвичей старшего возраста и ветеранов СВО молодежи. В городе также реализуются программы предпрофессионального образования, среди которых кадетские классы. Они действуют в столице с 2014 года и сегодня открыты в 225 образовательных организациях. В проект включены 27 вузов-партнеров, в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Московский авиационный институт и другие", – отметил ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, который присоединился к мероприятию по приглашению организаторов.

Он отметил, что в настоящее время в кадетских классах столицы учатся больше 25 тысяч школьников, которые планируют связать свое будущее со служением Отечеству.

Главная задача такого профильного обучения – патриотическое воспитание подрастающего поколения, подчеркнул Гусев. Кадеты регулярно участвуют в мероприятиях, которые проводят ветеранские и общественные организации, встречаются с Героями России, участниками СВО, представителями старшего поколения.

Помимо экспозиций спецтехники, на мероприятии в Ярославском действовала выставка ретроавтомобилей. Для юных гостей работало восемь точек творческих мастер-классов. В концертной части для жителей свои номера представили творческие коллективы района, завершилась программа театральным выступлением.

Фестиваль, который проводится с 2025 года, организовали активисты Молодежной палаты района. В прошлом году мероприятие посетили сотни человек.



Московская ассоциация ветеранов СВО объединяет ветеранов боевых действий, завершивших военную службу. Наставническое направление организации оформлено в проект "Мост поколений". Его участники проводят для школьников и студентов профориентационные встречи, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия на городских площадках.

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