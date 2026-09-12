Порядка 150 жителей собрал семейный фестиваль на севере столицы

Семейный фестиваль состоялся 12 сентября в Савеловском парке. Событие объединило около 150 жителей Северного административного округа.

Для них подготовили театрализованное музыкальное представление, эстрадные и джазовые номера, выступления детских творческих коллективов. Также работали творческие мастер-классы, в которых можно было принять участие всей семьей.



Программу фестиваля дополнил патриотический блок. Каждый мог внести вклад в поддержку бойцов специальной военной операции, приняв участие в изготовлении востребованных на передовой предметов первой необходимости. Вместе с письмами, которые написали жители, их отправят в зону СВО в составе гуманитарного конвоя.

"В столице сформирована масштабная система поддержки участников специальной военной операции. В рамках проекта "Москва помогает" по всему городу действует 15 штабов. С 2022 года москвичи передали более 5,1 миллиона единиц гуманитарной помощи, а в исторические и приграничные регионы направили свыше 1,9 тысячи тонн грузов. Эту общегородскую работу дополняют районные добровольческие объединения: только в Северном округе их более 40. Возможности для участия в добровольческих инициативах становятся все доступнее жителям: в прошлом году окружные центры "Доброе место" посетили свыше 45 тысяч москвичей, на их площадках прошло более 2 тысяч мероприятий. Важной частью системы поддержки выступают районные семейные фестивали, где человек может познакомиться с работой волонтерских объединений и сразу присоединиться к конкретному делу. Такое сочетание городских проектов, волонтерских сообществ и инициатив жителей показывает высокий уровень общественной консолидации вокруг поддержки наших бойцов", – отметил участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов, присоединившийся к мероприятию.

Он добавил, что Москва системно поддерживает участников СВО и их близких. В программы помощи также входят юридические консультации, содействие в поиске работы и переобучении. Ключевым элементом этой системы выступает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Здесь, помимо оказания необходимых услуг, также проводят различные мероприятия: от мастер-классов до лекций и кинопоказов. Как подчеркнул Шарипов, такие семейные активности расширяют возможности для отдыха и совместного досуга.

В августе в Едином центре поддержки участников СВО состоялся семейный творческий пикник. В нем приняли участие ветераны спецоперации и их близкие. Для них организовали кулинарные состязания, мастер-классы и занятия. Календарь мероприятий центра, составленный для удобства посетителей, регулярно пополняется новыми активностями, в том числе по физической культуре. Например, летом прошла серия спортивных турниров.

К помощи бойцам и их семьям активно подключаются и представители городского бизнеса. Участники проекта "Сделано в Москве" с мая по сентябрь приглашали семьи военнослужащих на свои производства и проводили для них мастер-классы во флагманском павильоне "Летний маркет".

Кроме того, в рамках инициативы "Время возможностей" близкие участников СВО стали гостями мероприятия со спортивной и творческой программой.

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