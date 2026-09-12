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12 сентября, 13:30

Культура

Казачьи коллективы со всей страны съехались на фестиваль в "Коломенское"

Казачьи коллективы со всей страны съехались на фестиваль в "Коломенское"

Фестиваль "Казачья станица Москва" проходит в "Коломенском"

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В музей заповедник "Коломенское" в Москве со всей страны съехались казачьи коллективы. Здесь проходит фестиваль, который знакомит гостей с традициями и культурой казачества.

На 12 площадках зрители могут узнать о культуре и быте казаков, посетить ярмарки и увидеть выступления коллективов. Участники представляют разные регионы России и исполняют казачьи песни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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