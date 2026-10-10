10 октября, 18:30Экономика
Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля в США
Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся 9 октября и продлился полтора часа. Об этом сообщили в Кремле и Белом доме.
По итогам переговоров стороны заключили соглашение о поставках российской нефти и нефтепродуктов на американский рынок. Минфин США уже снял часть санкций и выдал временную генеральную лицензию на поставки дизеля.
Президент России выразил уверенность, что масштабная инициатива положительно отразится на глобальной экономике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.