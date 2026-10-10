Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 18:30

Экономика

Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля в США

Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля в США

Путин заявил о готовности РФ поставлять нефтепродукты на мировой рынок

Путин по телефону обсудил с Трампом урегулирование на Украине

Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

100 беспилотных такси доступны для заказа в Москве

"Новости дня": в Москве открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Путин провел совещание по развитию систем накопления энергии

Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО

Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся 9 октября и продлился полтора часа. Об этом сообщили в Кремле и Белом доме.

По итогам переговоров стороны заключили соглашение о поставках российской нефти и нефтепродуктов на американский рынок. Минфин США уже снял часть санкций и выдал временную генеральную лицензию на поставки дизеля.

Президент России выразил уверенность, что масштабная инициатива положительно отразится на глобальной экономике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикаполитикавидеоДарья ТащинаАнна Смирнова

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика