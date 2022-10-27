"Мой район. Навигатор": музей Павла и Сергея Третьяковых отреставрировали в Москве

В районе Якиманка теперь можно погулять по обновленному саду при музее Павла и Сергея Третьяковых. Долгое время территория у дома знаменитых коллекционеров, а также сам особняк были заброшены.

Реставрация началась шесть лет назад. Был усилен фундамент здания и обновлены стены. При этом специалистам удалось сохранить старинную кирпичную кладку, а также воссоздать историческую кровлю и фигурные элементы фасадов. Теперь в саду есть белоснежные дорожки из гравия и деревянная беседка с колоннами и покатой зеленой крышей.