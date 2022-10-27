Собянин указал "ПИК" на завершение сотрудничества при срыве сроков строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин указал "ПИК" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства. В своем обращении мэр поручил компании своевременно достроить новую школу на Люблинской улице на 1 150 мест.

Отмечается, что в связи с продолжительным строительством общеобразовательного учреждения жители новых домов вынуждены возить детей в переполненные школы. Собянин выразил надежду на открытие школы к 1 сентября 2023 года.

"График – выполнять. У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена", – сказал Собянин, обратившись к гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.

Как отметил Поландов, строительная готовность школы составляет 70%. В 2022 году специалисты планируют завершить фасадные работы, благоустройство и монтаж инженерного оборудования на кровле. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 30 марта 2023 года.

После начнется процедура по передаче учреждения департаменту образования Москвы.

"Строительство школы на Люблинской улице вышло на завершающую стадию. Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в первом квартале следующего года. Уже в следующем учебном году ребята смогут ходить в школу рядом с домом", – прокомментировали в пресс-службе компании "ПИК".

Новый учебный корпус будет безвозмездно передан городу и включен в состав школы имени Достоевского.

В помещении разместят трансформируемую мебель и учебное оборудование. Помимо этого, в здании будет IT-полигон с лабораторным практикумом, помещение для дополнительных занятий по рисованию, шитью, кулинарии, шахматам и другим хобби.

Территорию учебного заведения благоустроят и оснастят спортивными площадками. Также в составе учебного корпуса планируется наличие футбольного поля, беговых дорожек, баскетбольной площадки, пространства для занятий гимнастикой.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ученики школы также смогут выращивать саженцы в специальной теплице в рамках практических занятий.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в составе ЖК в поселении Сосенском появится учебный корпус на 1,3 тысячи мест. Кроме того, там появятся детский сад и школа на 220 и 1,1 тысячи мест соответственно.

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