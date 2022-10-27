Россиян предупредили о мошенниках, вымогающих деньги через WhatsАpp

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Телефонные мошенники стали использовать новую уловку, чтобы вымогать деньги через WhatsАpp, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники рассылают фальшивые поручения по расследованию уголовных дел. Например, сканы документа с поручением расследовать кражу персональных данных, из-за которой якобы пострадали 200 тысяч человек.

Кроме того, мошенники начали звонить россиянам через WhatsАpp, представляясь сотрудником полиции, который занимается расследованием дела о мошенничестве по поручению ФСБ.

"Ссылаясь на Банк России, он говорит, что личные данные клиентов российских банков, включая их телефоны и подписанные договоры, попали в сеть, а значит, есть угроза, что мошенники попытаются лишить их личных накоплений", – говорится в сообщении.

На заставке позвонившего мошенника может быть эмблема МВД, говорится в публикации, а в качестве доказательств разбирательства жертвам рассылаются скрины якобы материалов дела.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал "не вступать в перепалку" с телефонными мошенниками, а просто класть трубку.



Российские банки начнут информировать полицию о мошенниках

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